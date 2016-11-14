Рада в среду должна обратиться в ЕС относительно предоставления "безвиза" в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада в среду собирается обратиться в Европейский Союз по поводу получения Украиной безвизового режима в ближайшее время. Об этом во время заседания согласительного совета ВР заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
А.Парубий отметил, что в четверг необходимо рассмотреть изменения в Налоговый кодекс Украины, без которых будет трудно принимать бюджет на 2017 год во втором чтении.
По его словам, также планируется рассмотрение блока вопросов, касающихся инфраструктуры.
Он добавил, что проект бюджета планируется рассмотреть в декабре.