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Рада суддів звертається до ВС через обмеження винагороди для суддів під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рада суддів України прийняла рішення щодо звернення до Верховного суду про конституційність обмежень суддівської винагороди на період карантину. Про це повідомляє пресслужба РСУ, інформує УНН.

Зазначається, що рішення ухвалено сьогодні 24 квітня, під час засідання Ради суддів України у режимі відеоконференцзв'язку. Найпершим питанням порядку денного Рада суддів розглянула звернення до Верховного Суду щодо Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Вкотре наголошую на тому, що суддівська спільнота в Україні є соціально відповідальною, адже у період карантину жоден суд в країні не припинив виконувати свою роботу. Судова гілка влади завжди була і зараз є готовою для відкритого діалогу щодо обговорення шляхів скорочення фінансування її діяльності, маючи відповідні напрацювання та реальні пропозиції, реалізація яких дозволила б, з одного боку, вжити заходів щодо реальної економії коштів державного бюджету, а з іншого – забезпечити незалежність суду в Україні. Адже здійснення правосуддя в умовах скорочення фінансування органів судової влади має відбуватися так, щоб такий чинник дозволяв функціонувати судам як державній інституції з цілковитим дотриманням принципів незалежності, неупередженості та безсторонності", - підкреслив голова ради суддів України Богдан Моніч.

Після обговорення Рада суддів одноголосно ухвалила рішення звернутися до Верховного Суду з пропозицією невідкладно розглянути питання щодо прийняття рішення про звернення з відповідним поданням до Конституційного Суду України з питання конституційності положень Закону № 553.

"Зважаючи на те, що прийняття оспорюваних норм відбулося невдовзі після ухвалення Конституційними Судом України рішень з аналогічних питань та всупереч неодноразово висловленій ним юридичній позиції, Рада суддів України просить Верховний Суд поставити питання про визнання відповідних норм неконституційними з дня ухвалення відповідного Закону", - повідомили у РСУ. 

Як повідомлялося раніше в УНН, Рада суддів призначила нового члена кваліфікаційної комісії приватних виконавців.

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