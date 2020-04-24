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Совет судей обращается в ВС из-за ограничений вознаграждения для судей во время карантина

Киев  •  УНН

 • 18493 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Совет судей Украины принял решение об обращении в Верховный суд о конституционности ограничений судейского вознаграждения на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба ССУ, информирует УНН.

Отмечается, что решение принято сегодня 24 апреля, во время заседания Совета судей Украины в режиме видеоконференцсвязи. Первым вопросом повестки дня Совет судей рассмотрел обращение в Верховный Суд относительно Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

"Еще раз подчеркиваю, что судейское сообщество в Украине является социально ответственным, ведь на период карантина ни один суд в стране не прекратил выполнять свою работу. Судебная ветвь власти всегда была и сейчас готова для открытого диалога по обсуждению путей сокращения финансирования ее деятельности, имея соответствующие наработки и реальные предложения, реализация которых позволила бы, с одной стороны, принять меры по реальной экономии средств государственного бюджета, а с другой - обеспечить независимость суда в Украине. Ведь осуществление правосудия в условиях сокращения финансирования органов судебной власти должно происходить так, чтобы такой фактор позволял работать судам как государственной институции с полным соблюдением принципов независимости, беспристрастности и непредвзятости", - подчеркнул глава совета судей Украины Богдан Монич.

После обсуждения Совет судей единогласно принял решение обратиться в Верховный Суд с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о принятии решения об обращении с соответствующим представлением в Конституционный Суд Украины по вопросу конституционности положений Закона № 553.

"Учитывая то, что принятие оспариваемых норм произошло вскоре после принятия Конституционным Судом Украины решений по аналогичным вопросам и вопреки неоднократно выраженной им юридической позиции, Совет судей Украины просит Верховный Суд поставить вопрос о признании соответствующих норм неконституционными со дня принятия соответствующего Закона", - сообщили в ССУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Совет судей назначил нового члена квалификационной комиссии частных исполнителей.

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