Рада суддів призначила нового члена кваліфікаційної комісії приватних виконавців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рада суддів України строком на 2 роки призначила Людилу Демич членом кваліфікаційної комісії приватних виконавців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Ради суддів України.
"Рада суддів України призначила Людмила Демич членкинею Кваліфікаційної комісії приватних виконавців строком на 2 роки", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців входять дев’ять членів, по чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі міністр або заступник міністра, та з’їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України.
"Згідно із частиною першою статті 19 Закону для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, процес розгляду 467 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на посади суддів розблоковано.