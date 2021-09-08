Рада прийняла за основу законопроект про бібліотечну справу

Деталі

Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади їх діяльності, регулює основні засади бібліотечної справи.

Проектом закону гарантується право на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках.

Також унормовано створення та функціонування Національної електронної бібліотеки, та введено норми щодо посилення соціальних гарантій працівників бібліотек.

“Закон забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на підтримку бібліотек, як місць, що формують простір для культурного, освітнього та наукового розвитку людини та є важливою складовою популяризації читання”, — йдеться у пояснювальній записці.

Додамо

Під час засідання Рада також прийняла за основу законопроект про захист інвесторів житлової нерухомості та законопроект щодо стимулювання гідротехнічної меліорації земель.