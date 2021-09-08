ВР прийняла за основу законопроект про захист інвесторів житлової нерухомості

Деталі

Законопроект передбачає створення можливості отримувати право на виконання будівельних робіт і реєструвати право власності на об’єкт будівництва та його частини (квартири, гаражі, машиномісця і ін.).

Також ввести гарантовану частку будівництва об’єкта нерухомості на випадок, якщо замовник не зможе фінансувати завершення будівництва; визначити особливості операцій з незавершеними об’єктами будівництва, в тому числі іпотеки, купівлі-продажу, нотаріального посвідчення та ін.

Документ також пропонує вдосконалити процедуру продажу майбутніх об’єктів нерухомості через фонди фінансування будівництва і ряд питань щодо забезпечення енергоефективності будівель.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття закону дозволить створити прозорий механізм залучення коштів фізосіб та юридичних осіб в будівництво, в тому числі запобігти подвійному продажу приміщень, продажу об’єктів, на які не було підтверджено право на виконання будівельних робіт. Закон також дозволить запобігати зміни технічних характеристик об’єкта будівництва без згоди осіб, які придбали приміщення в ньому.

Додамо

Під час пленарного засідання Рада також прийняла за основу законопроект щодо стимулювання гідротехнічної меліорації земель.