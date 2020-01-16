Рада попередньо передбачила в "Бюджеті-2020" гарантії на випадок боргів Укравтодору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік щодо можливості надання Державному агентству автомобільних доріг понад 19 млн грн для фінансування дорожніх інвестиційних проектів. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2660 передбачає внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо передбачення можливості надання у 2020 році державних гарантії за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України для фінансування дорожніх інвестиційних проектів.
Відповідно до законопроекту, передбачається можливість надання коштів для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України в обсязі – 19,274,083,1 тис. гривень.
Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.
Додамо, перед цим парламентарі дозволили Укравтодору здійснювати запозичення під держгарантій і ухвалили законопроект №2661.
Нагадаємо, за інформацією Кабміну, у 2020 році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розпочинає "велике будівництво доріг" з 2020 року.