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Рада починає процедуру представлення Бюджету на наступний рік - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Верховній Раді, 20 вересня, розпочалась процедура представлення Державного Бюджету на наступний рік, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, повідомляє УНН

Цитата

“Парламент починає процедуру представлення Бюджету 2024. Це умовно перше читання. Але воно не потребує голосування у залі”, - написав Желєзняк у Telegram.

Деталі

За його словами, відповідно після представлення головного кошторису країні, буде 10 днів у нардепів подати свої пропозиції до Бюджету до 01 жовтня. Далі це зводиться у Бюджет з пропозиціями депутатів і вже до 20 жовтня буде перше голосування, зазначив депутат.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пріоритетними напрямками витрат бюджету 2024 року будуть оборона, соціальна підтримка та освіта. З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень підуть на ці потреби. Але для забезпечення обороноздатності та відновлення економіки Україна потребує фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів.

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