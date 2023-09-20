Рада починає процедуру представлення Бюджету на наступний рік - нардеп

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“Парламент починає процедуру представлення Бюджету 2024. Це умовно перше читання. Але воно не потребує голосування у залі”, - написав Желєзняк у Telegram.

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За його словами, відповідно після представлення головного кошторису країні, буде 10 днів у нардепів подати свої пропозиції до Бюджету до 01 жовтня. Далі це зводиться у Бюджет з пропозиціями депутатів і вже до 20 жовтня буде перше голосування, зазначив депутат.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пріоритетними напрямками витрат бюджету 2024 року будуть оборона, соціальна підтримка та освіта. З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень підуть на ці потреби. Але для забезпечення обороноздатності та відновлення економіки Україна потребує фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів.

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