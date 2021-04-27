Рада підтримала ініціативу Президента про е-провадження

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні проект закону № 5246 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це не просто зручність роботи досудового розслідування і екологічність переведення в майбутньому, в тому числі повне переведення кримінального провадження в електронний формат — це ще й додаткові гарантії для усіх учасників кримінального провадження”, — пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.

Деталі

Так, зі слів Малюськи, зокрема, сторона захисту зможе ознайомитись з матеріалами провадження у електронному вигляді.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

  • функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;
  • надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;
  • можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Що було раніше

Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

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