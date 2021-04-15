Рада підтримала другий антирейдерський закон

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“Ми хочемо запровадити практику інформування власника компанії про реєстраційну дію, яка відбулася з його активами… Ми хочемо зробити, щоб це було онлайн, щоб власники одразу знали, що відбувається з їх майном. Проектом закону змінюється або скасовується впроваджена рейдерська схема: коли змінюють директора підприємства на підставі засвідченого нотаріальну протоколу загальних зборів, де засвідчується виключно підписи голови і секретаря зборів. Ми хочемо зробити, щоб засвідчувалась справжність підпису всіх учасників зборів, які мають можливість прийняти рішення”, - сказав нардеп від “Слуги народу” Ігор Фріс під час представлення законопроекту в парламенті.

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“Метою прийняття проекту Закону є запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників з метою запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному заволодінню нерухомим майном”, - йдеться у пояснювальній записці.

Проектом Закону пропонується:

- надати Мінюсту право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дозволить оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення, блокувати штучне створення фігури добросовісного набувача та забезпечувати належне виконання прийнятого Мін'юстом за результатами розгляду скарги рішення;

- усунути штучні бар'єри для розгляду Мінюстом по суті скарг на реєстраційні дії (рішення), створивши надійне інституційне підґрунтя для розгляду практично всіх скарг, що містять базову інформацію про скаржника та оскаржувану реєстраційну дію;

- удосконалити процедуру розгляду скарг, усунути положення, які дозволяли недобросовісним особам блокувати розгляд скарг Мінюсту, запровадити обов'язковість оприлюднення прийнятих міністерством рішень на офіційному вебсайті;

- запровадити правило про зупинення перебігу строку на оскарження у разі повернення скаржнику неналежно оформленої скарги (на період між датою подання скарги та датою її повернення);

- збільшити строк на оскарження реєстраційних дій (рішень) – з 60 календарних днів до 3 місяців із одночасним запровадженням граничного строку (3 роки з дня проведення оскаржуваної реєстраційної дії), після спливу якого право на відповідне адміністративне оскарження не може бути реалізоване;

- скасувати процедуру зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- удосконалити правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи, встановивши, що протокол зборів стосовно зміни керівника має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких достатньо для його прийняття;

- запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб без втручання людини;

- запровадити правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Тимчасова спеціальна комісія ВП з питань захисту прав інвесторів повідомляла, що готує перші законопроекти, які захистять український бізнес від рейдерства.

Перший антирейдерський закон нардепи ухвалили в жовтні 2019 року.