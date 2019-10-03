Рада ухвалила закон про захист права власності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили законопроект №1056-1 щодо захисту права власності. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності направлений на забезпечення додаткових гарантій захисту права власності в Україні.
На думку авторів законопроекту, внаслідок ухвалення проекту закону буде досягнуто зниження кількості рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав; зниження витрат громадян та бізнесу, пов'язаних із захистом власності від протиправних посягань.
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо захисту права власності.