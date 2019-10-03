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Рада приняла закон о защите права собственности

Киев • УНН

 • 16131 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли законопроект №1056-1 о защите права собственности. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов, передает корреспондент УНН. 

Рада приняла закон о защите права собственности

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине.

По мнению авторов законопроекта, в результате принятия проекта закона будет достигнуто снижение количества рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав; снижение расходов граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.

Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли за основу законопроект о защите права собственности.

Украинские Национальные Новости

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