Рада приняла закон о защите права собственности

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине.

По мнению авторов законопроекта, в результате принятия проекта закона будет достигнуто снижение количества рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав; снижение расходов граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.

Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли за основу законопроект о защите права собственности.