Рада приняла закон о защите права собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли законопроект №1056-1 о защите права собственности. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине.
По мнению авторов законопроекта, в результате принятия проекта закона будет достигнуто снижение количества рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав; снижение расходов граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.
Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли за основу законопроект о защите права собственности.