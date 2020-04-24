Рада наступного тижня планує зібратися на позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України наступного тижня планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Законопроект про функціонування банківської системи розглядатися не буде. Про це УНН повідомила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
“Плануємо позачергове засідання ВР наступного тижня. Дати ще немає. Робоча версія — четвер”, — зазначила Кравчук.
Також вона додала, що законопроект про банки розглядати не будуть, адже спершу треба запустити процес спеціальної процедури, відповідно до нещодавно ухвалених змін до Регламенту ВР.
Нагадаємо, що 16 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону № 1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.