Рада на 16:00 запросила Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада запросила на 16:00 до парламенту керівників Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідну пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія проголосували 217 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
"Першим буде виступати Генпрокурор Юрій Луценко", - заявив А.Парубій.
У свою чергу голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко повідомила, що директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький перебувають у США і не можуть прийти.
Як повідомляв УНН, заступник глави фракції БПП Сергій Березенко повідомив, що до Ради викликали Ю.Луценка щодо обшуків у М.Саакашвілі.