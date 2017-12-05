Рада на 16:00 пригласила Генпрокурора

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90282 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 61438 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108903 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110215 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129166 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106130 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107867 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113176 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117400 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123191 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Рада на 16:00 пригласила Генпрокурора

Рада на 16:00 пригласила Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 11939 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада пригласила на 16:00 в парламент руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующее предложение спикера парламента Андрей Парубий проголосовали 217 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Первым будет выступать Генпрокурор Юрий Луценко", - заявил А.Парубий.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий находятся в США и не могут прийти.

Как сообщал УНН, заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что в Раду вызвали Ю.Луценко по поводу обысков у М.Саакашвили.

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