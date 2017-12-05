Рада на 16:00 пригласила Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада пригласила на 16:00 в парламент руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующее предложение спикера парламента Андрей Парубий проголосовали 217 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Первым будет выступать Генпрокурор Юрий Луценко", - заявил А.Парубий.
В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий находятся в США и не могут прийти.
Как сообщал УНН, заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что в Раду вызвали Ю.Луценко по поводу обысков у М.Саакашвили.