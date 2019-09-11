ВР ліквідувала комісію з питань приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили зміни до закону “Про приватизацію державного і комунального майна” 1037, який передбачає ліквідацію комісії з приватизації, що не працює. Відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Метою і завданнями проекту закону про внесення зміни до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” є приведення норм закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” у відповідність до норм Конституції України. Проектом Закону пропонується статтю 9 цього закону виключити, як таку, що суперечить нормам Конституції України і ліквідувати Спеціальну комісію з питань приватизації.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.