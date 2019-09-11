ВР ликвидировала комиссию по вопросам приватизации

Целью и задачами проекта закона о внесении изменения в Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” является приведение норм закона Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” в соответствие с нормами Конституции Украины. Проектом Закона предлагается статью 9 этого закона исключить, как противоречащую нормам Конституции Украины и ликвидировать Специальную комиссию по вопросам приватизации.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.