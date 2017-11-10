Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Верховна Рада провалила проект постанови про скасування результатів голосування за урядовий закоонопроект про медичну реформу. За відповідне рішення проголосували лише 45 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Таким чином, відповідно до регламенту, спікер парламенту Андрій Парубій отримав можливість підписати урядовий законпроект про медичну реформу.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.
Нагадаємо, 22 жовтня А.Парубій зауважив, що у парламенті зареєстровано постанову про "неприйнятність медичної реформи" і тому, згідно з регламентом, він не може поки підписати документ.