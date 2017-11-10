Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Верховна Рада провалила проект постанови про скасування результатів голосування за урядовий закоонопроект про медичну реформу. За відповідне рішення проголосували лише 45 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.

Таким чином, відповідно до регламенту, спікер парламенту Андрій Парубій отримав можливість підписати урядовий законпроект про медичну реформу.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.

Нагадаємо, 22 жовтня А.Парубій зауважив, що у парламенті зареєстровано постанову про "неприйнятність медичної реформи" і тому, згідно з регламентом, він не може поки підписати документ.

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