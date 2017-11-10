Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи

Таким чином, відповідно до регламенту, спікер парламенту Андрій Парубій отримав можливість підписати урядовий законпроект про медичну реформу.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.

Нагадаємо, 22 жовтня А.Парубій зауважив, що у парламенті зареєстровано постанову про "неприйнятність медичної реформи" і тому, згідно з регламентом, він не може поки підписати документ.