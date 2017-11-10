Рада разрешила Парубию подписать правительственную версию медреформы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Верховная Рада провалила проект постановления об отмене результатов голосования за правительственный закоонопроект о медицинской реформе. За соответствующее решение проголосовали только 45 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Таким образом, согласно регламенту, спикер парламента Андрей Парубий получил возможность подписать правительственный законпроект о медицинской реформе.
Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О финансовых гарантиях предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.
Напомним, 22 октября А.Парубий рассказал, что в парламенте зарегистрировано постановление о "неприемлемости медицинской реформы" и поэтому, согласно регламенту, он не может пока подписать документ.