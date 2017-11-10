Рада разрешила Парубию подписать правительственную версию медреформы

Таким образом, согласно регламенту, спикер парламента Андрей Парубий получил возможность подписать правительственный законпроект о медицинской реформе.

Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О финансовых гарантиях предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.

Напомним, 22 октября А.Парубий рассказал, что в парламенте зарегистрировано постановление о "неприемлемости медицинской реформы" и поэтому, согласно регламенту, он не может пока подписать документ.