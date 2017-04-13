Рада дозволила іноземцям-учасникам Євромайдану присвоювати звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада дозволила у виняткових випадках присвоювати іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у Євромайдані та загинули, звання Героя України. Відповідний президентський законопроект підтримали 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується доповнити розділ V “Прикінцеві положення” Закону України “Про державні нагороди України” пунктом 31, передбачивши, зокрема, що звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).
Як повідомляв УНН, 5 квітня Президент сформував оргкомітет з питань розвитку меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.