Рада дозволила іноземцям-учасникам Євромайдану присвоювати звання Героя України

Законопроектом пропонується доповнити розділ V “Прикінцеві положення” Закону України “Про державні нагороди України” пунктом 31, передбачивши, зокрема, що звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).

Як повідомляв УНН, 5 квітня Президент сформував оргкомітет з питань розвитку меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.