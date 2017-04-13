Рада разрешила иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины

Законопроектом предлагается дополнить раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" пунктом 31, предусмотрев, в частности, что звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014).

Как сообщал УНН, 5 апреля Президент сформировал оргкомитет по вопросам развития мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.