Рада досі не розглянула законопроєкти необхідні для нового пакету фінансової підтримки від Світового банку - нардеп

Верховна Рада досі не прийняла жодного з трьох необхідних законопроєктів для Світового банку. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

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Він зауважив, що сьогодні мало відбутись чергове засідання Ради, але його скасували. Також він поскаржився, що за той період поки парламент працював - нардепи так і не ухвалили потрібних законопроєктів

І за ті аж два дні, коли Парламент працював ми НЕ прийняли жодного з трьох необхідних законопроєктів для DPL (умовно як меморандум) Світового банку: корпоративне управління, аграрні розписки та реформа фінансових ринків - пише Железняк.

За його словами, перші два документи нардепи так і не встигли розглянути, натомість третій був знятий з розгляду ОП.

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Доповнення

Нардеп підкреслив, що DPL Світового банку це 1-1,4 мільярда доларів для України. Проте для їхнього утримання закони мають бути проголосовані в Раді і підписані до кінця лютого.

Нагадаємо

Світовий банк прогнозує, що 2024 року економіка України зросте на 3,2%. Для порівняння, у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на 4,0%.