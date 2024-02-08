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Рада досі не розглянула законопроєкти необхідні для нового пакету фінансової підтримки від Світового банку - нардеп

Рада досі не розглянула законопроєкти необхідні для нового пакету фінансової підтримки від Світового банку - нардеп

Київ • УНН

 • 51351 перегляди

Верховна Рада досі не ухвалила жодного з трьох законопроєктів, необхідних для того, що Україна отримала черговий пакет фінансової підтримки від Світового банку у розмірі 1-1,4 млрд доларів.

Верховна Рада досі не прийняла жодного з трьох необхідних законопроєктів для Світового банку. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Він зауважив, що сьогодні мало відбутись чергове засідання Ради, але його скасували. Також він поскаржився, що за той період поки парламент працював - нардепи так і не ухвалили потрібних законопроєктів

І за ті аж два дні, коли Парламент працював ми НЕ прийняли жодного з трьох необхідних законопроєктів для DPL (умовно як меморандум) Світового банку: корпоративне управління, аграрні розписки та реформа фінансових ринків

 - пише Железняк.

За його словами, перші два документи нардепи так і не встигли розглянути, натомість третій був знятий з розгляду ОП.

Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України11.01.24, 17:26 • 25903 перегляди

Доповнення 

Нардеп підкреслив, що  DPL Світового банку це 1-1,4 мільярда доларів для України. Проте для їхнього утримання закони мають бути проголосовані в Раді і підписані до кінця лютого.

Нагадаємо

Світовий банк прогнозує, що 2024 року економіка України зросте на 3,2%. Для порівняння, у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на 4,0%.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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