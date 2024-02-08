Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.
Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех необходимых законопроектов для Всемирного банка. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Он отметил, что сегодня должно было состояться очередное заседание Рады, но его отменили. Также он пожаловался, что за тот период пока парламент работал - нардепы так и не приняли нужных законопроектов
И за те целых два дня, когда Парламент работал мы НЕ приняли ни одного из трех необходимых законопроектов для DPL (условно как меморандум) Всемирного банка: корпоративное управление, аграрные расписки и реформа финансовых рынков
По его словам, первые два документа нардепы так и не успели рассмотреть, зато третий был снят с рассмотрения ОП.
Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины11 январь 2024, 15:26 • 24484 просмотра
Дополнение
Нардеп подчеркнул, что DPL Всемирного банка это 1-1,4 миллиарда долларов для Украины. Однако для их удержания законы должны быть проголосованы в Раде и подписаны до конца февраля.
Напомним
Всемирный банк прогнозирует, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3,2%. Для сравнения, в октябре 2023 года Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2024 году на 4,0%.
Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп
Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.
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