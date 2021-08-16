Рада Безпеки ООН наполягає на переговорах щодо формування нового уряду Афганістану

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Рада з 15 членів опублікувала заяву, щоб придушити глобальну терористичну загрозу з боку Афганістану та гарантувати дотримання прав людини.

“Ми не можемо і не повинні відмовлятися від народу Афганістану”, — сказав секретар секретар ООН Антоніо Гутерріш Раді Безпеки.

Рада Безпеки підкреслила важливість боротьби з тероризмом в Афганістані для того, щоб інші країни не були під загрозою та не зазнали нападів, і заявила, що “ні таліби, ні будь-які інші афганські групи чи окремі особи не повинні підтримувати терористів, які діють на території будь-якої іншої країни”.

Він закликав до негайного припинення всіх військових дій та створення шляхом всебічних переговорів нового уряду, до складу якого повинні входити жінки.

Нагадаємо

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш закликав “Талібан” та всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок та дівчат в Афганістані.

Що відбувається в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Після захоплення талібами палацу у Кабулі, аеропорт у місті — повний людей, втікаючих з країни.

Зокрема понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.

Тисячі афганців, побоюючись повернення до влади талібів, намагаються втекти з країни через міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі.

У відеороликах, які розповсюджуються в соціальних мережах, видно, як сотні людей мчать по злітній смузі, коли американські солдати стріляють в повітря попереджувальними пострілами; натовп, що пробивається вгору по сходах, намагається піднятися на борт літака; і десятки чіплялися за борти літаків, які намагаються злетіти.

Згідно із заявою адміністрації аеропорту, всі комерційні рейси призупинені.