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Генсек ООН стурбований щодо майбутнього жінок в Афганістані

Генсек ООН стурбований щодо майбутнього жінок в Афганістані

Київ • УНН

 • 20085 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш закликав “Талібан” та всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок та дівчат в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Продовжують надходити повідомлення про серйозні порушення та порушення прав людини в громадах, які найбільше постраждали від бойових дій“,- заявив речник ООН Стефан Дюжаррік у заяві, додавши, що Гутерріш “особливо стурбований майбутнім жінок та дівчат, виграні права повинні бути захищені”.

“Усі зловживання повинні припинитися. Він закликає талібів та всі інші сторони забезпечити права і свободи всіх людей”, — сказав Дюжарік.

Доповнення

За часів правління Талібану між 1996 і 2001 роками жінки не могли працювати, дівчаткам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам доводилося прикривати обличчя і супроводжуватись родичем-чоловіком, якщо вони хотіли вийти з дому.

Гутерріш у понеділок повідомить Раду Безпеки ООН про Афганістан.

Нагадаємо

Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Велика Британія та Італія.

НАТО при цьому зберігає свою дипломатичну присутність в Кабулі і допомагає підтримувати роботу міського аеропорту, повідомив Reuters офіційний представник НАТО. “НАТО постійно оцінює події в Афганістані”, — сказав чиновник.

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