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Генсек ООН обеспокоен по поводу будущего женщин в Афганистане

Генсек ООН обеспокоен по поводу будущего женщин в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 20061 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизнь, и выразил особую обеспокоенность относительно будущего женщин и девушек в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях и нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших от боевых действий”, — заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик в заявлении, добавив, что Гутерриш “особенно обеспокоен будущим женщин и девушек, выигранные права должны быть защищены”.

“Все злоупотребления должны прекратиться. Он призывает талибов и все остальные стороны обеспечить права и свободы всех людей ”, - сказал Дюжарик.

Дополнение

Во времена правления Талибана между 1996 и 2001 годами женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам приходилось прикрывать лицо и сопровождаться родственником-мужчиной, если они хотели выйти из дома.

Гутерриш в понедельник сообщит Совет Безопасности ООН об Афганистане.

Напомним

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям , закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

НАТО при этом сохраняет свое дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу городского аэропорта, сообщил Reuters официальный представитель НАТО. “НАТО постоянно оценивает события в Афганистане”, — сказал чиновник.

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