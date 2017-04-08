Р.Тіллерсон "розчарований, але не здивований" позицією Москви щодо Сирії

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Росія ясно продемонструвала, що має намір і далі підтримувати у Сирії жорстокий режим. Це прикро, але, на жаль, очікувано. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон після закінчення екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаної для обговорення американського удару по авіабазі сирійських урядових сил, передає УНН з посиланням на ВВС.