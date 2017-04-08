Р.Тіллерсон "розчарований, але не здивований" позицією Москви щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Росія ясно продемонструвала, що має намір і далі підтримувати у Сирії жорстокий режим. Це прикро, але, на жаль, очікувано. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон після закінчення екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаної для обговорення американського удару по авіабазі сирійських урядових сил, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Це означає продовження підтримки режиму Асада, що здійснює жахливі напади на власних громадян”, — заявив Р.Тіллерсон.
“Я вважаю це дуже прикрим, але, на жаль, мушу зауважити, цілком очікуваним”, — додав він.
Як повідомляв УНН, третє поспіль екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії завершилося безрезультатно.