Р.Тиллерсон "разочарован, но не удивлен" позицией Москвы по Сирии

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Россия ясно продемонстрировала, что намерена и дальше поддерживать в Сирии жестокий режим. Это обидно, но, к сожалению, ожидаемо. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон после окончания экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванной для обсуждения американского удара по авиабазе сирийских правительственных сил, передает УНН со ссылкой на ВВС.