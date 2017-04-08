Р.Тиллерсон "разочарован, но не удивлен" позицией Москвы по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Россия ясно продемонстрировала, что намерена и дальше поддерживать в Сирии жестокий режим. Это обидно, но, к сожалению, ожидаемо. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон после окончания экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванной для обсуждения американского удара по авиабазе сирийских правительственных сил, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Это означает продолжение поддержки режима Асада, который осуществляет ужасные нападения на собственных граждан”, — заявил Р.Тиллерсон.
“Я считаю это очень досадным, но, к сожалению, должен заметить, вполне ожидаемым”, — добавил он.
Как сообщал УНН, третье подряд экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии завершилось безрезультатно .