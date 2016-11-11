Р.Чубаров: Росія намагається змінити демографічну та етнічну карти Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що політика Росії в Криму – це зміна демографічної та етнічної карти півострова. Про це він сказав у вступній промові на ІІ Кримському Форумі, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
Під час форуму, який проходив в Українському католицькому університеті у Львові, Р.Чубаров акцентував увагу на політиці Російської Федерації, а саме на “виштовхуванні” населення з тимчасово окупованого Криму, зокрема кримських татар і українців.
Головна мета такої політики Росії, на думку Голови Меджлісу кримськотатарського народу, змінити демографічну та етнічну карти півострова.