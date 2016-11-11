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15 марта, 19:03 • 111615 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156297 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131416 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109282 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103765 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100292 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Р.Чубаров: Россия пытается изменить демографическую и этническую карты Крыма

Р.Чубаров: Россия пытается изменить демографическую и этническую карты Крыма

Киев • УНН

 • 9591 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что политика России в Крыму - это изменение демографической и этнической карты полуострова. Об этом он сказал во вступительной речи на II Крымском форуме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

Во время форума, который проходил в Украинском католическом университете во Львове, Р.Чубаров акцентировал внимание на политике Российской Федерации, а именно на "выталкивании" населения с временно оккупированного Крыма, в частности крымских татар и украинцев.

Главная цель такой политики России, по мнению Председателя Меджлиса крымскотатарского народа, изменить демографическую и этническую карты полуострова.

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