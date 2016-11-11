Р.Чубаров: Россия пытается изменить демографическую и этническую карты Крыма

Во время форума, который проходил в Украинском католическом университете во Львове, Р.Чубаров акцентировал внимание на политике Российской Федерации, а именно на "выталкивании" населения с временно оккупированного Крыма, в частности крымских татар и украинцев.

Главная цель такой политики России, по мнению Председателя Меджлиса крымскотатарского народа, изменить демографическую и этническую карты полуострова.