П'ятикратний олімпійський чемпіон з біатлону оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Французький біатлоніст Мартен Фуркад у 31-річному віці оголосив про завершення кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на Twitter француза.
Останньою гонкою для 31-річного спортсмена повинна стати гонка-переслідування на 8-му етапі Кубку світу в Контіолахті.
"Я хочу дати більше тим, хто мені дуже допоміг, тому що за 20 років, проведених в біатлоні, я зрозумів, що наші відносини з іншими є визначальною частиною нас самих. Я хотів би подякувати моїй родині - особливо дружині і дочкам - за їх жертви, за їх безумовну любов. Дякую батькам за те, що прийняли мій вибір, спасибі братам за те, що вони підштовхнули мене - кожен по-своєму - до того, щоб стати краще. Час прощатися. Дякую за цей шлях", - йдеться у зверненні француза.
Зауважимо, що в послужному списку біатлоніста звання 5-разового олімпійського чемпіона, 13 перемог на чемпіонатах світу, 82 перемоги на Кубку світу, 149 подіумів Кубка світу, 26 виграних Малих кришталевих глобусів, що робить Мартена одним із найбільш успішних спортсменів в історії Франції.