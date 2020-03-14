П'ятикратний олімпійський чемпіон з біатлону оголосив про завершення кар'єри

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Французький біатлоніст Мартен Фуркад у 31-річному віці оголосив про завершення кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на Twitter француза.

Останньою гонкою для 31-річного спортсмена повинна стати гонка-переслідування на 8-му етапі Кубку світу в Контіолахті.

"Я хочу дати більше тим, хто мені дуже допоміг, тому що за 20 років, проведених в біатлоні, я зрозумів, що наші відносини з іншими є визначальною частиною нас самих. Я хотів би подякувати моїй родині - особливо дружині і дочкам - за їх жертви, за їх безумовну любов. Дякую батькам за те, що прийняли мій вибір, спасибі братам за те, що вони підштовхнули мене - кожен по-своєму - до того, щоб стати краще. Час прощатися. Дякую за цей шлях", - йдеться у зверненні француза.

Зауважимо, що в послужному списку біатлоніста звання 5-разового олімпійського чемпіона, 13 перемог на чемпіонатах світу, 82 перемоги на Кубку світу, 149 подіумів Кубка світу, 26 виграних Малих кришталевих глобусів, що робить Мартена одним із найбільш успішних спортсменів в історії Франції.

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