Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры

Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должна стать гонка-преследование на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

"Я хочу дать больше тем, кто мне очень помог, потому что за 20 лет, проведенных в биатлоне, я понял, что наши отношения с другими является определяющей частью нас самих. Я хотел бы поблагодарить мою семью - особенно жену и дочерей - за их жертвы, за их безусловную любовь. Спасибо родителям за то, что приняли мой выбор, спасибо братьям за то, что они подтолкнули меня - каждый по-своему - к тому, чтобы стать лучше. Время прощаться. спасибо за этот путь", - говорится в обращении француза.

Заметим, что в послужном списке биатлониста звание 5-кратного олимпийского чемпиона, 13 побед на чемпионатах мира, 82 победы на Кубке мира, 149 подиумов Кубка мира, 26 выигранных Малых хрустальных глобусов, что делает Мартена одним из самых успешных спортсменов в истории Франции.