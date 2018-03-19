Путін заявив, що Росія не буде вплутуватися в гонку озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ "не буде вплутуватися в гонку озброєнь". Про це повідомляє "ТАСС", передає УНН.
"Зрозуміло, ми повинні будемо приділяти і приділимо належну увагу подальшому зміцненню обороноздатності країни. Ніхто не збирається розганяти якусь гонку озброєнь. Ми збираємося, навпаки, вибудовувати відносини з усіма державами світу таким чином, щоб вони були конструктивними", - заявив Путін.
Нагадаємо, чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій.