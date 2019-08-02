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Путін спростив порядок отримання посвідки на проживання для громадян України

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює перелік іноземних громадян, які можуть отримати посвідку на проживання без отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ, передає УНН з посиланням на офіційний портал правової інформації.

Зміни були внесені в закон "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації". Документ повинен вступити в силу через 90 днів після офіційного опублікування.

Так, зокрема, без урахування квоти, що затверджується урядом, буде видаватися дозвіл на тимчасове проживання осіб, які є "громадянином України або особою без громадянства, які постійно проживали на території України, визнані як біженці або які отримали тимчасовий притулок на території Російської Федерації".

Спрощений режим отримання посвідки на проживання поширюється також на тих, хто "сам або родич по прямій висхідній лінії, усиновитель або чоловік (дружина) якого був підданий незаконній депортації з території Кримської АРСР, а так само родичу по прямій низхідній лінії, усиновленим дітям або дружині зазначеного іноземного громадянина, який представив довідку про реабілітацію, виданий органом внутрішніх справ, органом прокуратури РФ або судом".

Також на спрощений режим отримання посвідки на проживання можуть розраховувати особи, що народилися на території РРФСР і мали в минулому громадянство СРСР, особи віком до 18 років, чиї батьки або постійно живуть в Росії, або отримують посвідку на проживання разом з дітьми, а також ті, чиї батьки або діти - громадяни РФ і постійно проживають в країні.

Як повідомляв УНН, за перше півріччя 2019 року Росія надала громадянство 44 898 українців.

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