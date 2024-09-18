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путін схвалив проєкт угоди про стратегічне партнерство з Іраном - росЗМІ

путін схвалив проєкт угоди про стратегічне партнерство з Іраном - росЗМІ

Київ • УНН

 • 21992 перегляди

Президент РФ схвалив пропозицію МЗС підписати угоду про стратегічне співробітництво з Іраном. Путін дозволив вносити незначні зміни до проекту та вважає доцільним підписання на найвищому рівні.

Президент росії володимир путін підтримав пропозицію МЗС рф підписати угоду щодо про стратегічного співробітництва між москвою та Тегераном. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

путін дозволив МЗС росії під час переговорів вносити до проекту зміни, які не мають принципового характеру.

Вважаю за доцільне здійснити підписання договору, передбаченого цим розпорядженням, на найвищому рівні

 - цитують російські ЗМІ документ за підписом президента РФ.

росія прагне використовувати Іран у своєму протистоянні з країнами Заходу - ISW04.08.24, 10:30 • 30502 перегляди

Нагадаємо

Напередодні, 17 вересня, секретар радбезу рф сергій шойгу прибув з неанонсованим візитом до Ірану. Він вже встиг зустрітись з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадяном.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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