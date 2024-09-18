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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин одобрил проект соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном - росСМИ

путин одобрил проект соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном - росСМИ

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 17:54  •  7606 просмотра

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Президент РФ одобрил предложение МИД подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Путин разрешил вносить незначительные изменения в проект и считает целесообразным подписание на самом высоком уровне.

Президент россии владимир путин поддержал предложение МИД рф подписать соглашение о о стратегическом сотрудничестве между москвой и тегераном. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

путин разрешил МИД россии во время переговоров вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного этим распоряжением, на самом высоком уровне

 - цитируют российские СМИ документ за подписью президента РФ.

росія прагне використовувати Іран у своєму протистоянні з країнами Заходу - ISW4 августа 2024, 07:30 • 29523 просмотра

Напомним,

Накануне, 17 сентября, секретарь совбеза рф сергей шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он уже успел встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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