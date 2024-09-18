путин одобрил проект соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном - росСМИ

Президент россии владимир путин поддержал предложение МИД рф подписать соглашение о о стратегическом сотрудничестве между москвой и тегераном. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

путин разрешил МИД россии во время переговоров вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного этим распоряжением, на самом высоком уровне - цитируют российские СМИ документ за подписью президента РФ.

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Напомним,

Накануне, 17 сентября, секретарь совбеза рф сергей шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он уже успел встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном.