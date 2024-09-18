путин одобрил проект соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном - росСМИ
Киев • УНН
Президент РФ одобрил предложение МИД подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Путин разрешил вносить незначительные изменения в проект и считает целесообразным подписание на самом высоком уровне.
Президент россии владимир путин поддержал предложение МИД рф подписать соглашение о о стратегическом сотрудничестве между москвой и тегераном. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
путин разрешил МИД россии во время переговоров вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.
Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного этим распоряжением, на самом высоком уровне
росія прагне використовувати Іран у своєму протистоянні з країнами Заходу - ISW4 августа 2024, 07:30 • 29523 просмотра
Напомним,
Накануне, 17 сентября, секретарь совбеза рф сергей шойгу прибыл с неанонсированным визитом в Иран. Он уже успел встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадяном.