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Путін пішов на самоізоляцію через "виявлення випадків коронавірусу у своєму оточенні"

Путін пішов на самоізоляцію через "виявлення випадків коронавірусу у своєму оточенні"

Київ • УНН

 • 19681 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повідомив, що повинен перейти на режим самоізоляції через випадки захворювання COVID-19, виявлених в його оточенні, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

Самоізоляцію президент буде дотримуватися протягом “певного часу”.

Через перехід на самоізоляцію Путін буде брати участь в самітах ШОС і ОДКБ, запланованих на 15-17 вересня, по відеозв’язку.

Пізніше, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в бесіді з журналістами не став конкретизувати, хто саме заразився COVID-19 в оточенні президента РФ, але зауважив, що випадків захворювання було декілька. Результати тестів Путіна на ковід, за словами Пєскова, негативні. “Президент абсолютно здоровий”, — сказав він.

Також представник Кремля запевнив, що в ході вчорашніх особистих зустрічей президента “нічиє здоров’я на небезпеку не наражалося”.

Раніше

13 вересня на зустрічі з паралімпійськими спортсменами Путін заявив, що йому, можливо, “скоро на карантин доведеться”, так як “багато людей хворіє навколо”. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков пізніше сказав, що Путін висловлювався “образно”.

Більшість людей, з якими зустрічається Путін, перед цим зобов’язані провести кілька днів на карантині — так, зокрема, на початку вересня карантин відбували медалісти Олімпіади і Паралімпіади, для деяких з них це негативно позначилося на підготовці до майбутніх змагань. При цьому Олександр Лукашенко і Башар Асад, з якими Путін також зустрічався днями, карантину не дотримувалися.

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