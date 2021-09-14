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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин ушел на самоизоляцию за "выявления случаев коронавируса в своем окружении"

Путин ушел на самоизоляцию за "выявления случаев коронавируса в своем окружении"

Киев  •  УНН

 • 19672 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на режим самоизоляции из-за случаев заболевания COVID-19, выявленных в его окружении, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

Самоизоляцию президент будет соблюдать в течение “определенного времени”.

Из-за перехода на самоизоляцию Путин будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.

Позже, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал конкретизировать, кто именно заразился COVID-19 в окружении президента РФ, но заметил, что случаев заболевания было несколько. Результаты тестов Путина на ковид, по словам Пескова, отрицательные. “Президент абсолютно здоров”, — сказал он.

Также представитель Кремля заверил, что в ходе вчерашних личных встреч президента “ничье здоровье опасности не подвергалось”.

Ранее

13 сентября на встрече с паралимпийскими спортсменами Путин заявил, что ему, возможно, “скоро на карантин придется”, так как “много людей болеет вокруг”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сказал, что Путин выражался “образно”.

Большинство людей, с которыми встречается Путин, перед этим обязаны провести несколько дней на карантине — так, в частности, в начале сентября карантин отбывали медалисты Олимпиады и Паралимпиады, для некоторых из них это негативно сказалось на подготовке к будущим соревнованиям. При этом Александр Лукашенко и Башар Асад, с которыми Путин также встречался на днях, карантин не соблюдали.

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