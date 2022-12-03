Путін не щирий і не готовий до переговорів - Нуланд

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«Очевидно, що дипломатія – кінцева ціль усіх, але потрібно мати партнера з бажанням і добре видно – чи то це атаки на енергетичну систему, чи то це риторика кремля і їхній загальний підхід – що путін не щирий і не готовий до цього», - сказала вона.

Нуланд також акцентувала на нещодавній заяві президента США Джозефа Байдена, в якій американський лідер заявив, що якщо президент путін був би серйозно налаштованим, він би мав розмову з ним.

«Але ж кремль відразу показав, наскільки несерйозне їхнє ставлення, говорячи, що передумовою є те, щоб ми всі визнати анексію територій, тоді як 143 країн на цій планеті сказали «Ні» путінській анексії».