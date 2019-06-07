Путін назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав українського колегу Володимира Зеленського хорошим актором і висловив думку, що для державних справ потрібні досвід і знання. Про це російський лідер заявив у Санкт-Петербурзі на пленарній сесії ПМЕФ, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
Так, за інформацією агентства, президент РФ на пленарній сесії назвав Зеленського "хорошим актором", "але для державних справ потрібні досвід і знання".
"Ми не відмовляємося від контактів. Будемо працювати", - сказав Путін.
Відповідаючи на уточнююче запитання ведучої, чи готовий він до зустрічі без попередніх умов, Путін заявив: "А я що, хіба відмовлявся, чи що? Мені ніхто не пропонував".
Нагадаємо, заступник глави Адміністрації Президента України Вадим Пристайко не виключає можливості проведення телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.