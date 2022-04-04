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путін має програти: Велика Британія посилить санкції проти росії — МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сполучене Королівство обговорило посилення санкцій проти росії та збільшення підтримки України, заявила у понеділок міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, виступаючи разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Варшаві, передає CNN, інформує УНН.

путін має програти: Велика Британія посилить санкції проти росії — МЗС

Цитата

"Велика Британія та наші союзники несуть відповідальність, і це те, що ми з Дмитром сьогодні обговорювали, – посилити нашу підтримку наших хоробрих українських друзів, – сказав Трасс на пресконференції. — Це означає більше зброї та більше санкцій. путін має програти в Україні".

Деталі

Трасс сказала, що вона працюватиме з британськими партнерами та союзниками над подальшими санкціями, зазначивши, що Велика Британія розглядає додаткові заходи "щодо заборони російським судам заходити до наших портів, вживання жорстких заходів щодо російських банків та узгодження чіткого графіка ліквідації нашого імпорту російської нафти, газу та вугілля".

"Нам потрібно більше працювати з нафтою та газом, які є ключовими для фінансування російської військової машини, – зауважила міністр закордонних справ. — Ми домовилися, що Велика Британія припинить імпорт нафти на кінець цього року".

Трасс додала, що "не повинно бути мови про зняття санкцій, доки війська путіна перебувають в Україні і над Європою нависла загроза російській агресії".

"Що стосується Великої Британії, то з погляду санкцій все гаразд, — повідомила Трасс. — Ми просто не маємо вести справи з цією країною. Ми просто не маємо вести справи з путіним".

Додамо

Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, оголошуючи їх персонами нон грата, заявила в понеділок міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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