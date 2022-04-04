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путин должен проиграть: Великобритания усилит санкции против россии — МИД

Киев • УНН

 • 163178 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенное Королевство обсудило усиление санкций против россии и увеличение поддержки Украины, заявила в понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою в Варшаве, передает CNN, информирует УНН.

путин должен проиграть: Великобритания усилит санкции против россии — МИД

Цитата

"Великобритания и наши союзники несут ответственность, и это то, что мы сегодня обсуждали с Дмитрием, - усилить нашу поддержку наших храбрых украинских друзей, - сказал Трасс на пресс-конференции. — Это означает больше оружия и больше санкций. путин должен проиграть в Украине".

Детали

Трасс сказала, что она будет работать с британскими партнерами и союзниками над дальнейшими санкциями, отметив, что Великобритания рассматривает дополнительные меры "относительно запрета российским судам заходить в наши порты, принятие жестких мер в отношении российских банков и согласования четкого графика ликвидации нашего импорта российской нефти, газа и угля".

"Нам нужно больше работать с нефтью и газом, которые являются ключевыми для финансирования российской военной машины, - заметила министр иностранных дел. — Мы договорились, что Великобритания прекратит импорт нефти на конец этого года".

Трасс добавила, что "не должно быть речи о снятии санкций, пока войска путина в Украине и над Европой нависла угроза российской агрессии".

"Что касается Великобритании, то с точки зрения санкций все в порядке, — сообщила Трасс. - Мы просто не должны вести дела с этой страной. Мы просто не должны вести дела с путиным".

Добавим 

Германия высылает 40 сотрудников российского посольства, объявляя их персонами нон грата, заявила в понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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