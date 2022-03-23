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путін має бути переможений - президент Європейської ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що путін має зазнати поразки у війні проти України. Його слова наводить CNN, передає УНН.

путін має бути переможений - президент Європейської ради

Деталі

В інтерв'ю CNN Мішель сказав: "Ми повинні переконатися, що путін зазнає поразки. Це має бути спільною метою".

"Це питання безпеки для майбутнього Європи та для майбутнього світу".

Мішель додав, що він кілька разів розмовляв із Зеленським та президентом росії з того часу, як росія вторглася в Україну, сподіваючись допомогти їм досягти "припинення вогню і зробити можливим щирий шлях для переговорів".

"Це надзвичайно складно, тому що ми не впевнені в щирості російського уряду, - додав він. - Ми не наївні - ми думаємо, що вони намагаються атакувати військових, щоб зміцнити свої позиції в переговорах".

"Але, з іншого боку, ми повинні змінити баланс сил, щоб дати президенту Зеленському найкращу позицію у цих прямих переговорах з росією", - зауважив президент Євроради.

Щодо санкцій, запроваджених проти росії, Мішель зауважив: "Ми прийняли рішення про безпрецедентні санкції. Ми націлені на олігархів, ми націлені на сектори економіки росії".

Проте "у нас не зовсім така ж ситуація у Європі та США, - визнав голова Європейської ради. - Нафтовий чи газовий сектор, наприклад. Ми набагато більш залежні у Європі порівняно із ситуацією в США".

"От чому ми маємо бути розумними. Мета полягає в тому, щоб націлитись на росію, мета полягає в тому, щоб заподіяти біль росії. Мета полягає в тому, щоб не завдавати собі болю", - сказав він.

Додамо

Засідання Європейської ради заплановане на 24-25 березня, а основною темою порядку денного стане Україна.

Підтверджено, що президент США Джо Байден візьме участь у четвер, щоб обговорити Україну та трансатлантичну співпрацю.

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