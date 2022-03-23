путин должен быть побежден - президент Европейского совета

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В интервью CNN Мишель сказал: "Мы должны убедиться, что путин потерпит поражение. Это должно быть общей целью".

"Это вопрос безопасности для будущего Европы и для будущего мира".

Мишель добавил, что он несколько раз разговаривал с Зеленским и президентом россии с тех пор, как россия вторглась в Украину, надеясь помочь им достичь "прекращения огня и сделать возможным искренний путь для переговоров".

"Это чрезвычайно сложно, потому что мы не уверены в искренности российского правительства, - добавил он. - Мы не наивны, мы думаем, что они пытаются атаковать военных, чтобы укрепить свои позиции в переговорах".

"Но, с другой стороны, мы должны изменить баланс сил, чтобы дать президенту Зеленскому лучшую позицию в этих прямых переговорах с россией", - отметил президент Евросовета.

В отношении санкций, введенных против россии, Мишель заметил: "Мы приняли решение о беспрецедентных санкциях. Мы нацелены на олигархов, мы нацелены на сектора экономики россии".

Однако "у нас не совсем такая же ситуация в Европе и США, - признал глава Европейского совета. - Нефтяной или газовый сектор, например. Мы гораздо более зависимы в Европе по сравнению с ситуацией в США".

"Вот почему мы должны быть разумными. Цель состоит в том, чтобы направить выстрел на россию, цель состоит в том, чтобы причинить боль россии. Цель состоит в том, чтобы не причинять себе боль", - сказал он.

Добавим

Заседание Европейского совета запланировано на 24-25 марта, а основной темой повестки дня станет Украина.

Подтверждено, что президент США Джо Байден примет участие в четверг, чтобы обсудить Украину и трансатлантическое сотрудничество.