Путін дав оцінку уряду Медведєва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вважає, що кабінет міністрів на чолі з Дмитром Медведєвим зробив багато корисного для стратегічного розвитку країни, хоча працював в непростих умовах, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Уряд під керівництвом Дмитра Анатолійовича Медведєва працювало в непростих умовах, складнощів було багато, і, зрозуміло, на 100% ніколи і ніде плани не виконуються, але в цілому я вважаю, що уряд зробив дуже багато важливих речей, корисних для довгострокового стратегічного розвитку країни”, — сказав глава держави на зустрічі з членами уряду, які пішли у відставку.
За оцінкою Путіна, для кабінету міністрів “це було непросто — визначити цілі національного розвитку, виробити механізм досягнення цих цілей у вигляді національних проектів, здійснювати поточну, повномасштабну і різнопланову роботу з розвитку економіки країни, соціальної сфери”. “Зроблено дійсно чимало”, — оцінив президент. Він подякував колишнім членам російського уряду за їхню працю.
Президент упевнений, що на нових місцях роботи колишні члени уряду Медведєва “використовують весь свій потенціал, багатий досвід, життєвий і виробничий”. На його думку, все це допоможе рухатися далі і в особистому плані, і вирішувати поставлені на нових місцях роботи завдання. “Упевнений, це буде і для вас цікаво, і для держави корисно”, — заявив Путін.
Додамо, що Держдума РФ прийняла в першому читанні запропоновані Путіним зміни в конституцію.