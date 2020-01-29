Путин дал оценку правительства Медведева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны”, — сказал глава государства на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
По оценке Путина, для кабинета министров “это было непросто — определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую, полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы”. “Сделано действительно немало”, — оценил президент. Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд.
Президент уверен, что на новых местах работы бывшие члены правительства Медведева “используют весь свой потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный”. По его мнению, все это поможет двигаться дальше и в личном плане, и решать поставленные на новых местах работы задачи. “Уверен, это будет и для вас интересно, и для государства полезно”, — заявил Путин.
Добавим, что Госдума РФ приняла в первом чтении предложенные Путиным изменения в конституцию.