Пункти пропуску АТО минулої доби перетнули 37 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 37 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/360; “Мар’їнка” — 300/200; “Новотроїцьке” — 5/5; “Гнутове” — 110/70.
За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 37 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 9170 осіб та 825 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 8355 осіб та 1200 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 7220 осіб та 1455 транспортних засобів;
“Гнутове” — 5745 осіб та 1215 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 6490 осіб.
Як повідомляв УНН, СБУ пообіцяла сприяти волонтерам у пересуванні в зоні АТО.