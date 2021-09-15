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ПЦУ запустила власний мобільний додаток - "Моя Церква", з особистим кабінетом та картою храмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Православна Церква України запустила власний мобільний застосунок «Моя Церква», який має слугувати "взаємодії та духовного спілкування з вірянами", пише УНН з посиланням на соцмережі ПЦУ.

Деталі

“Православна Церква України запустила власний мобільний застосунок „Моя Церква“ — ще один місток взаємодії та духовного спілкування з вірянами. Сьогодні в приміщенні Київської православної богословської академії відбулась презентація застосунку. Її, з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, провів речник Київської Митрополії Православної Церкви України архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій”, — повідомили у ПЦУ.

Як зазначили у Православній церкві України у: “першому релізі застосунку „Моя Церква“ подано інформацію, яка є найбільш затребуваною у вірян: актуальні новини ПЦУ, молитовник, православний церковний календар, карта храмів ПЦУ — наразі в додатку понад 4500 храмів, і база поповнюється. Особистий кабінет дозволяє персоналізувати застосунок, а для тих, хто хоче поспілкуватися на теми духовного життя, є прямий онлайн-чат зі священником”.

“На основі цього застосунку Церква в майбутньому планує розвивати свою присутність в цифровому просторі, — зазначив архієпископ Євстратій. — Перший реліз носить тестовий характер, ми прагнемо почути вірних, яку інформацію про Церкву та від Церкви вони хотіли б мати в своєму смартфоні. Однак спілкування через додаток, як і всяке віртуальне спілкування, не може і не буде заміняти для вірних особисте спілкування зі священиком, молитву в храмі та участь в богослужінні й таїнствах”.

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