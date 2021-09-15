ПЦУ запустила собственное мобильное приложение - "Моя Церковь", с личным кабинетом и картой храмов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Православная Церковь Украина запустила собственное мобильное приложение “Моя Церковь”, которое должно служить “взаимодействию и духовному общению с верующими”, пишет УНН со ссылкой на соцсети ПЦУ.
Детали
“Православная Церковь Украина запустила собственное мобильный приложение „Моя Церковь“ — еще один мостик взаимодействия и духовного общения с верующими. Сегодня в здании Киевской православной богословской академии состоялась презентация приложения. Ее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, провел спикер Киевской Митрополии Православной Церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий”, — сообщили в ПЦУ.
Как отметили в Православной церкви Украины в: “первом релизе приложения „Моя Церковь“ представлена информация, которая является наиболее востребованной у верующих: актуальные новости ПЦУ, молитвенник, православный церковный календарь, карта храмов ПЦУ — сейчас в приложении более 4500 храмов, и база пополняется. Личный кабинет позволяет персонализировать приложение, а для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, есть прямой онлайн-чат со священником”.
“На основе этого приложения Церковь в будущем планирует развивать свое присутствие в цифровом пространстве, — отметил архиепископ Евстратий. — Первый релиз носит тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о Церкви и от Церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Однако общение через приложение, как и всякое виртуальное общение, не может и не будет заменять верующим личное общение со священником молитву в храме и участие в богослужении и таинствах”.