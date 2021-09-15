ПЦУ запустила собственное мобильное приложение - "Моя Церковь", с личным кабинетом и картой храмов

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123195 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 138252 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117340 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115234 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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1 марта, 18:49 • 164578 просмотра

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Эксклюзив
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Православная Церковь Украина запустила собственное мобильное приложение “Моя Церковь”, которое должно служить “взаимодействию и духовному общению с верующими”, пишет УНН со ссылкой на соцсети ПЦУ.

Детали

“Православная Церковь Украина запустила собственное мобильный приложение „Моя Церковь“ — еще один мостик взаимодействия и духовного общения с верующими. Сегодня в здании Киевской православной богословской академии состоялась презентация приложения. Ее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, провел спикер Киевской Митрополии Православной Церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий”, — сообщили в ПЦУ.

Как отметили в Православной церкви Украины в: “первом релизе приложения „Моя Церковь“ представлена информация, которая является наиболее востребованной у верующих: актуальные новости ПЦУ, молитвенник, православный церковный календарь, карта храмов ПЦУ — сейчас в приложении более 4500 храмов, и база пополняется. Личный кабинет позволяет персонализировать приложение, а для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, есть прямой онлайн-чат со священником”.

“На основе этого приложения Церковь в будущем планирует развивать свое присутствие в цифровом пространстве, — отметил архиепископ Евстратий. — Первый релиз носит тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о Церкви и от Церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Однако общение через приложение, как и всякое виртуальное общение, не может и не будет заменять верующим личное общение со священником молитву в храме и участие в богослужении и таинствах”.

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