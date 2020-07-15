Псевдогрузинський коньяк та обман споживачів: експерт розповіла, чому процвітає безкарність

За її словами, АМКУ вже не перший рік і навіть не 5 років вивчає проблематику алкогольних напоїв.

“Ми вже і про проблематику з вином, і з коньяками і з віскі говорили неодноразово. Але конкурентне відомство дуже довго вивчає питання, дослідження тривають по 5 років і більше. За цей час суб’єкт встигає заробити достатню кількість грошей для того, щоб окупити вирішення певних проблем із конкурентним відомством або ж з іншим органом, які також можуть займатися цією бізнес-проблематикою.

Суб’єкт також встигає перебудувати бізнес-модель, перевести всі продажі на іншу юридичну особу і продовжувати здійснювати ту саму діяльність, на розслідування якої АМКУ знадобиться знову ще 5 років.

Тому, перш за все, мені здається, що треба конкурентному відомству і органу, який відповідає за захист прав споживачів, — а це і Держпродспоживслужба, і правоохоронці, — працювати більш активно в цьому напрямку.

Треба забезпечувати, щоб подібні порушення обов’язково завершувалися відповідальністю”, — зазначила експерт.

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За законом про недобросовісну конкуренцію відповідальність за подібні порушення сягає 5% річного обороту, каже Загребельська.

“І це не маленькі кошти. І якби суб’єкт пропрацювавши рік отримав одразу штраф від АМКУ за подібні порушення і якби виконавча служба цей штраф реально стягувала, тоді б ніхто на цьому ланцюжку не заробляв корупційні кошти”, — вважає експерт.

Зараз ми бачимо, що АМКУ активно застосовує інструмент надання рекомендацій подібнім суб’єктам.

“З одного боку це добре: АМКУ демонструє свою лояльність і демократичність відомства. Але, вибачте, коли суб’єкт 5 років продає коньяк, який маркує як грузинський, а насправді він відношення до Грузії ніякого крім етикетки не має — про які рекомендації може йти мова.

Невже бізнесмен не розуміє, що він обманює споживачів, наклеївши на коньяк, який вироблений в Україні грузинські етикетки, які натякають на те, що це нібито грузинський коньяк. Зрозуміло, що бізнесмен це розуміє, і розуміє, що це — порушення. І йому АМКУ дає рекомендацію.

Такі порушення, на мою думку, не повинні вирішуватися рекомендаціями конкурентного відомства, а Комітет повинен накладати суворі штрафи”, — резюмувала Загребельська.

Загалом, за її словами, українського споживача обманути дуже легко. Він не налаштований на те, щоб читати на зворотному боці етикетку, натомість активно реагує на маркетингові кроки.

“Виробники розуміють, що ми візьмемо з полиці коньяк, де написано „Аджарі“, де намальовано як грузинська родина святкує родинне свято, і жодної думки про те, що цей коньяк не грузинський у середньостатистичного споживача не виникне.

Тому це введення споживачів в оману. І я переконана, що АМКУ і не тільки вони повинні більш агресивно реагувати на подібні порушення”, — додала експерт.

Як писав УНН, ТОВ “Атлантіс”, ПМП “Лоцмен”, ТОВ “Українська дистрибуційна компанія”, ТОВ “СП Аквавінтекс” продають в Україні псевдогрузинські напої. Мова, зокрема, про такі ТМ, як “Аджарі”, “Азнурі”, “Гудаурі” тощо.